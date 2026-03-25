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Edmundsson si ferma, niente nazionale. Torna a Verona

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Il difensore dell'Hellas non è al meglio, niente partita con le Faroe
Redazione Hellas1903

Andrias Edmundsson si ferma.

Il difensore non giocherà in nazionale per la partita con San Marino. Lo comunica la federazione delle Isole Faroe. Il giocatore dell'Hellas non è al meglio e per questo, dopo essere stato convocato, non sarà disponibile per la gara.

Edmundsson, dunque, rientrerà a Verona.

 

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