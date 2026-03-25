Andrias Edmundsson si ferma.
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Edmundsson si ferma, niente nazionale. Torna a Verona
Il difensore dell'Hellas non è al meglio, niente partita con le Faroe
Il difensore non giocherà in nazionale per la partita con San Marino. Lo comunica la federazione delle Isole Faroe. Il giocatore dell'Hellas non è al meglio e per questo, dopo essere stato convocato, non sarà disponibile per la gara.
Edmundsson, dunque, rientrerà a Verona.
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