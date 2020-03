Dopo domani si esaurirà lo spazio per rinviare altre partite di Serie A.

In attesa di capire la decisione che verrà presa su Sampdoria-Verona, di lì in poi non sarà possibile spostare ancora delle gare.

Il calendario, infatti, è intasato. Non è possibile trovare nuove date per recuperare gli incontri che sono stati stoppati.