Empoli, la probabile formazione col Verona

La nuova rosa di Zanetti

Redazione Hellas1903

Questa sera alle 18 e 30 il Verona sfida in trasferta l’Empoli. La squadra di Paolo Zanetti cerca una prestazione che faccia dimenticare l’eliminazione in Coppa Italia, rimediata a sorpresa, contro il Cittadella. La differenza di categoria non è stata evidente, ed anzi, il Cittadella si è imposto con merito, guadagnando come il Verona, il pass per i sedicesimi di finale.

L’Empoli nella scorsa stagione si è piazzato al 14’ posto, ottenendo la salvezza con tre turni d’anticipo e chiudendo la stagione con un bilancio di 10 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte.

Con il via alla stagione ufficiale la squadra toscana punta a migliorarsi e a crescere ancora. La società ha deciso di dare fiducia a diversi giovani promettenti, in cerca di continuità. A cominciare dalla porta difesa da Caprile, reduce da un’ottima stagione a Bari nonostante la sconfitta rimediata in finale play-off. Il posto vacante, con Vicario ceduto in Premier League al Tottenham, ha permesso al numero 25 nato a Verona di fare il salto di categoria.

Tra le giovani promesse spiccano anche due ex gialloblù, Piccoli in attacco cerca di confermare le aspettative su di lui, così come il nuovo innesto di mercato Cancellieri. Ufficializzato in settimana, Cancellieri potrebbe fare l’esordio proprio contro i gialloblù. Con l’Hellas, tra Primavera e Prima Squadra ha collezionato 19 gol in 37 presenze.

Ranocchia e Baldanzi sono gli altri nomi di giovani che spiccano per qualità, osservati speciali anche dalle grandi squadre.

Ebuehi, terzino destro, ha nello sprint e nel cross dal fondo le sue migliori caratteristiche. Emmanuel Gyasi reduce dalla retrocessione con lo Spezia rimediata nello spareggio proprio contro il Verona, ha convinto la società toscana a puntare su di lui come rinforzo offensivo.

Nell’Empoli però il punto di riferimento in area di rigore, nonostante i 36 anni, è ancora Francesco “Ciccio” Caputo, con all’attivo 49 gol in 102 partite con i toscani.

I precedenti con il Verona in 25 partite vedono 10 vittorie per l’Empoli, 7 per l’Hellas e 8 pareggi. Negli ultimi 3 incontri di campionato il risultato è sempre stato bloccato sull’ 1-1. L'ultima partita di maggio con la rete di Gaich e la beffa in pieno recupero con lo sfortunato autogol dell'Hellas, che ha decretato l'aggancio in classifica dello Spezia, è un ricordo bene impresso nella memoria gialloblù. Un episodio da cui ripartire per dimostrare di aver imparato dagli errori passati.

Questa la probabile formazione dei toscani contro il Verona:

4-2-3-1

Caprile;

Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace;

Grassi, Marin;

Cancellieri, Baldanzi, Gyasi;

Caputo