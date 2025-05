I tifosi dell'Hellas si preparano a una trasferta in massa

Sono già più di 1300 i biglietti venduti nel settore Ospiti del Castellani per Empoli-Verona di domenica alle 20.45. Il settore riservato alla tifoseria ospite ha una capienza di 3100 posti. Oggi la Curva Sud ha incoraggiato a unirsi alla trasferta. Lo stadio sarà gremito, anche per i prezzi molto popolari applicati per gli empolesi.