Esclusiva, Hellas al Bottagisio: tra 15 giorni pronti i campi. Intanto qualcuno ha segato le porte

Aperti i cantieri per la sistemazione del nuovo centro sportivo del Verona - LE IMMAGINI

Redazione Hellas1903 2 settembre - 11:03

Tra due settimane i campi saranno pronti e al Bottagisio potranno iniziare gli allenamenti degli Under 17 e 16, oltre che l’attività della scuola calcio e quella della sezione femminile. L’Hellas Verona ha aperto i cantieri per la sistemazione del centro sportivo acquisito all’asta lo scorso 13 giugno per 3 milioni di euro.

IL PROGETTO. Setti investirà altri 3 milioni circa per rinnovare e ampliare l'impianto. L’urgenza è aprire alle giovanili che, come detto, nel giro di 15 giorni potranno traslocare e iniziare gli allenamenti.

SPOGLIATOI. Nel seminterrato sono iniziati i lavori di sistemazione degli spogliatoi, altra parte fondamentale per l’avvio delle attività sportive.

FORESTERIA. Un progetto più ampio e a medio termine prevede di ampliare la foresteria, allargando (in altezza) la parte dell’ospitalità per i giovani atleti, che ora risiedono all’Istituto salesiano San Zeno di via Minzoni.

DISPETTI. Poco dopo l'acquisto del centro sportivo di via Perloso da parte del Verona, qualcuno si è divertito a fare degli sgarbi. Le porte dei campi di allenamento sono state segate alla base e portate via. Anche le coperture di alcune panchine a bordo campo sono state divelte, opera poi proseguita dall’Hellas, data comunque la vetustà delle stesse. Poco male, le porte nuove saranno impiantate a breve, e così il resto. Inoltre è stata tagliata la rete di ingresso al primo campo (da calciotto) cosicché tutti potessero entrare . Il Verona ha, quindi, predisposto un servizio di vigilanza 24h per scoraggiare eventuali altri malintenzionati a danneggiare il nuovo centro sportivo gialloblù. (A.S.)

I BUCHI DEI PALI DELLE PORTE