Euforia Ngonge: “Amo Lazovic come mia moglie e più di me stesso”

Ancora un gol, il secondo di fila, ancora decisivo. Cyril Ngonge è il protagonista numero uno dei 4 ultimi punti portati a casa dal Verona che avvicinano a balzi la squadra alla zona salvezza. L'attaccante belga parla a Sky euforico e ironico. "Voglio fare quanti più gol sarà possibile dice - cerco solo di fare il meglio per la squadra e lavorare duro per gli obiettivi. Non so quanti ne posso fare, il più possibile, ripeto.

È una vittoria importante per tutti, non solo per me: per i tifosi, per il club. Tre punti fondamentali, siamo veramente felici. Il nostro pubblico meritava questa soddisfazione. E fare questi tre punti contro una diretta avversaria vale di più. Lazovic? Lo amo come se fosse mia moglie (ride), mi fa degli assist al bacio, solo da spingere in rete. Lo amo più di quanto ami me stesso".