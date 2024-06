Euro 2024, Slovacchia e Polonia ko. Dawidowicz (e Swiderski) verso il ritorno a casa

Sconfitte agli europei per le nazionali dei gialloblù Duda, Suslov e Dawidowicz (più Swiderski che è all'Hellas fino al 30 giugno). La Slovacchia ha infatti perduto il confronto con l'Ucraina in rimonta per 1-2. Duda ha giocato i primi 60 minuti, Suslov è entrato al 67'. Tuttavia la nazionale allenata da Calzona può ancora sperare negli ottavi, avendo tre punti in classifica. Diverso il discorso per la Polonia, che, battuta oggi per 3-1 dall'Austria, si trova a zero punti ed è virtualmente eliminata da Euro 2024. Pawel Dawidowicz ha giocato tutta la gara, Swiderski è entrato al 60'.