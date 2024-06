Europei, Duda e Suslov in campo con la Slovacchia nella vittoria col Belgio

Ottimo esordio agli Europei della Slovacchia che batte per 1-0 il Belgio grazie a un gol dopo sette minuti di Schranz. Protagonisti della gara i gialloblù del Verona Duda e Suslov, il primo in campo fino al 94', il secondo entrato al 70'. Nel secondo tempo al Belgio sono stati annullati due gol, entrambi di Lukaku, il primo per fuorigioco, il secondo per un tocco di mano di Openda nell'azione che ha portato alla rete del belga.