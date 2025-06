Ex Verona, D’Amico chiama Juric all’Atalanta

Due grandi ex ripartono assieme da Bergamo

Di nuovo insieme. L'Atalanta è vicina a ingaggiare il nuovo allenatore dopo l'addio di Gasperini, passato alla Roma. Sarà Ivan Juric a raccogliere la difficile eredità. Tony D'Amico lo ha chiamato per ricomporre quella magica sintonia che portò l'Hellas ad alti livelli in serie A. Due stagioni nella massima serie che rimarranno nella memoria di tutti per il grande calcio mostrato. D'Amico-Juric, l'avventura ora riparte da Bergamo. Nella giornata di oggi è prevista la chiusura dell'accordo.