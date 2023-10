Ex Verona, Fabio Grosso ferito dai tifosi del Marsiglia. OM-Lione non si gioca

L'allenatore ex gialloblù e attuale tecnico del Lione è stato ferito al volto e al cuoio capelluto e da quanto risulta il suo vice, Raffaele Longo, sarebbe stato colpito da una scheggia di vetro in un occhio. Grosso è stato medicato e dovrà eseguire degli accertamenti per il trauma cranico. La gara è stata annullata e sarà recuperata in data da destinarsi.