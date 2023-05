Ex Verona, Fabio Grosso in A con il Frosinone

Il Frosinone è la prima squadra a salire in serie A nella stagione 2022-23.

Con la vittoria per 3-1 sulla Reggina, l'ex allenatore del Verona Fabio Grosso ottiene la promozione alla guida dei ciociari guidando la classifica della serie B a 71 punti con tre giornate di anticipo, dopo una cavalcata che ha visto il Frosinone in testa al campionato per tutta la stagione.