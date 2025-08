Ex Verona, Faraoni cerca squadra: “Vorrei la A. Juric fondamentale per me”

"È indubbiamente un'estate un po’ particolare perché non mi è mai successo di non essere in ritiro. Mi sto allenando tutti i giorni con un preparatore e uno staff, per essere pronto nel momento in cui arriverà una chiamata, sperando arrivi presto. Ho ancora tantissima fame - prosegue l'esterno - e tantissima voglia di mettermi in gioco. Mi piace far parlare il campo e spero di averne la possibilità. Non nego che la mia priorità resta quella di giocare in Serie A".

A Verona lo portò Tony D'Amico nel gennaio 2019. La promozione in A, poi Ivan Juric come allenatore. "È stata una figura fondamentale per la mia crescita - racconta - e per questo nutro tantissima stima nei suoi confronti e nei confronti del suo staff. Non sarà facile in una piazza come Bergamo andare a sostituire Gasperini, ma so per certo che per lui sarà una grande sfida e gli auguro il meglio".