Il Ravenna di Andrea Mandorlini è stato eliminato dalla Salernitana dopo aver perso anche la gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C per 0-2 al Benelli, stesso risultato dell’andata sempre in favore dei campani.

La squadra allenata da Cosmi ha tenuto senza particolari problemi la porta inviolata, e dopo l’espulsione di Bianconi dei romagnoli al 55’, è andata in vantaggio al 69’ con Villa e al raddoppio al 72’ con Roberto Inglese. Ai ravennati guidati dall’ex Verona dal febbraio scorso, sarebbe bastata anche la parità di reti nell’arco delle due gare per accedere alla semifinale, ma così non è stato, con il netto successo degli avversari.

I campani si sono così “vendicati” 15 anni dopo la finale persa col Verona, che lasciò strascichi pesanti in seguito al coro intonato da Mandorlini nella sera della festa per la promozione dopo il trattamento “poco ospitale” riservatogli in particolare nel dopogara in terra campana. Nella partita d’andata di domenica scorsa all’Arechi, a Mandorlini è stata riservata un’accoglienza decisamente poco amichevole, con ripetuti cori offensivi da parte dei tifosi granata, in 20 mila sugli spalti.