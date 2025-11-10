hellas1903 news Ex Verona, Juric esonerato dall’Atalanta, al suo posto Palladino

gazzanet

Ex Verona, Juric esonerato dall’Atalanta, al suo posto Palladino

Ex Verona, Juric esonerato dall’Atalanta, al suo posto Palladino - immagine 1
Il tecnico croato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta interna col Sassuolo
Redazione Hellas1903

La pesante sconfitta interna col Sassuolo (0-3) e gli alti e bassi in campionato costano la panchina a Ivan Juric, esonerato dall'Atalanta. All'allenatore ex Verona non è bastata la prestigiosa vittoria al Velodrome col Marsiglia in Champions.

Il club di Bergamo ha già il nome del sostituto: Raffaele Palladino che siederà sulla panchina nerazzurra dopo l'esperienza alla Fiorentina che non ha più voluto proseguire, con le dimissioni dello scorso maggio.

Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.

Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro“.

Leggi anche
Nazionali, gli impegni dei giocatori del Verona
Serie A, la classifica. Il Verona resta penultimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA