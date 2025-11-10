Ex Verona, Juric esonerato dall’Atalanta, al suo posto Palladino

La pesante sconfitta interna col Sassuolo (0-3) e gli alti e bassi in campionato costano la panchina a Ivan Juric, esonerato dall'Atalanta. All'allenatore ex Verona non è bastata la prestigiosa vittoria al Velodrome col Marsiglia in Champions.
Il tecnico croato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta interna col Sassuolo
Il club di Bergamo ha già il nome del sostituto: Raffaele Palladino che siederà sulla panchina nerazzurra dopo l'esperienza alla Fiorentina che non ha più voluto proseguire, con le dimissioni dello scorso maggio.
“Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.
Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro“.
