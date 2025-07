Niente Genoa per l'ex Verona Casper Tengstedt. I rossoblù avevano fatto delle offerte al Benfica che non hanno evidentemente portato agli effetti sperati. Il futuro del danese, non riscattato dall'Hellas, sembra essere infatti lontano dall’Italia. Su di lui è piombato il Feyenoord, e adesso l’affare sembrerebbe essere quasi concluso. A riportarlo è Sky.