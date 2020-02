Stati d’animo differenti oggi per due ex allenatori del Verona. Prestigiosa vittoria per Fabio Pecchia, che con la Juventus Under 23 espugna il campo della capolista Monza in rimonta per 2-1 . Capitombolo interno, invece, per Andrea Mandorlini che col suo Padova perde per 0-1 con la Fermana.