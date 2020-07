Ex Verona, Pecchia schianta Mandorlini

Nella sfida tra ex allenatori del Verona è Fabio Pecchia ad avere la meglio: con la sua Juventus Under 23, infatti, elimina dai playoff di C il Padova di Andrea Mandorlini e Sean Sogliano con un secco 2-0 in dieci contro undici.

Primo tempo che si conclude senza grandi emozioni, ritmi bassi e molto caldo. Nella ripresa pronti via e al 2′ Fagioli, talento della Juve, commette un fallaccio su Gabbionetta che gli costa il rosso diretto.

Nonostante il brutto colpo, i bianconeri riescono a trovare il goal del vantaggio da calcio piazzato con Zanimacchia. Al minuto 8′ della seconda frazione di gioco è 1 a 0.

Il Padova si vede solo con un paio di conclusioni non pericolose di Ronaldo e Gabbionetta, poi al 22′ è Frabotta a raddoppiare per la Juve U23.

Dopo i 6′ di recupero, il triplice fischio dell’arbitro sancisce il passaggio del turno da parte dei bianconeri.