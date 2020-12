Ex Verona, Prandelli positivo al Covid-19. Rrahmani negativizzato

Cesare Prandelli è risultato positivo al tampone per rilevare il Covid-19.

L’ex allenatore del Ver0na, da alcune settimane alla Fiorentina, è stato contagiato, come riporta il sito della società viola in questa nota: “ACF Fiorentina comunica che nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di Mister Cesare Prandelli. L’allenatore viola è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti“.

Amir Rrahmani, invece, si è negativizzato. Il difensore del Napoli, nell’ultima stagione all’Hellas, può quindi riprendere l’attività