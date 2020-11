“Quando ero a Verona si parlava molto del riscatto dell’Hellas, poi non si è fatto nulla. Sono tornato alla Sampdoria molto volentieri, mi sono rigiocato le mie carte quest’anno, sta andando bene con la squadra e lo staff”.

Così Valerio Verre a SampdoriaNews.net. Il centrocampista, lo scorso anno in gialloblù, è ora uno dei pupilli di Claudio Ranieri. Nella Samp ha sinora giocato in 7 gare per un totale di 191 minuti, con una rete e un assist.