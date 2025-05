Fabregas: “Abbiamo iniziato bene, ma dobbiamo crescere”

L'allenatore del Como: "Non è facile quando trovi squadre che ti mandano tanti palloni in profondità"

Cesc Fabregas commenta in conferenza stampa il pareggio del Como per 1-1 a Verona.

"Abbiamo iniziato bene trovando subito la giocata verticale - dice l'allenatore dei lariani - l'anno prossimo sarà ancora più difficile, non possiamo mollare mai il nostro tipo di gioco. L'atteggiamento deve essere sempre quello. Vogliamo crescere, pensiamo partita per partita, come il salto dalla Serie B alla Serie A è grande, il salto dal decimo posto all'Europa lo è altrettanto. Dobbiamo crescere e gestire meglio tante fasi di gioco. Stasera mi sono piaciuti i due centrali difensivi, non è facile quando trovi delle squadre che ti mandano tanti palloni in profondità".