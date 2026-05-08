Cesc Fabregas in conferenza stampa ha presentato la gara del Como a Verona di domenica alle 12.30.

"La gara delle 12.30 non mi piace tanto - ha detto l'allenatore dei lariani - tre ore prima si mangia. Quando si gioca alle 15 la mattina si fa attivazione, i giocatori fanno stretching, mobilità, due contro due e dopo si mangia e si riposa. Se si gioca la sera, riposo.

Il Verona? Quando retrocedi c'è dignità. Nessuno vuole perdere una partita. Sei triste e dispiaciuto perché sei retrocesso, ma nessuno regala niente. In un blocco basso con la Juventus hanno creato contropiede, poi si sono difesi tutta la partita. Noi dobbiamo essere preparati ad una partita simile a quella. Oggi fare un gol a un blocco basso è la cosa più difficile. Dobbiamo avere fame, di prestazione e di fare gol. Bisogna andare positivi, ma se andiamo al campo pensando sia una partita facile sbagliamo.

Perrone si è rotto il naso contro il Napoli, ieri si è allenato con la maschera. Si sente bene e sicuramente può giocare, poi dovrà essere operato".