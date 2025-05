Fanna: “Coppola in nazionale, grandissimo traguardo”

Dice: "Un tempo essere convocati significa toccare il culmine della carriera. Forse le cose sono cambiate, ma un riconoscimento come questo rappresenta sempre un grandissimo traguardo. Sia per il giocatore che per il club".

Osserva Fanna, a proposito di Coppola: “Prima di chiamarlo, senza dubbio Spalletti l’avrà seguito a lungo, ne avrà notato la crescita, ritenendolo maturo per questo grosso passo. Che è a maggior ragione di rilievo perché l’Italia sarà attesa, nei prossimi giorni, a gare già fondamentali per la qualificazione ai Mondiali, a cominciare dall’incontro con la Norvegia. E Coppola dovrà essere pronto se ci sarà bisogno di lui. Il commissario tecnico non ti chiama se non è convinto che tu lo sia”.