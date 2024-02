Fanna: “Il Verona resiste, ma ora i punti. Il mercato? Parli la società”

La leggenda gialloblù: "Scelte dovute al bilancio. Baroni sta facendo l'equilibrista: ha grandi meriti"

Redazione Hellas1903

Piero Fanna, leggenda gialloblù, ha parlato della situazione dell'Hellas, intervistato dal "Corriere di Verona".

Ha detto, riguardo a Marco Baroni: "Sta facendo l’equilibrista, sta sul filo sospeso a dieci metri di altezza con l’asta per tenere la squadra in piedi. Gli vanno riconosciuti grandi meriti. C’è bisogno di accelerare la comprensione del gioco da parte di chi è arrivato ed è complicato. Però il Verona resiste, c’è non si arrende”.

Poi: “Ogni partita va giocata come una finale, perché è un attimo sganciarsi. Da quel che si vede, la lotta per salvarsi quest’anno sarà ancora più incerta, non ci sono squadra che hanno ceduto. La Salernitana è indietro rispetto agli altri, ma ha preso un punto pesante sul campo del Torino, significa che è in piena corsa. L’Hellas è atteso dalla gara con il Monza, dopo c’è la Juve. C’è da muovere la classifica subito”.

Sulle tante cessioni sul mercato, Fanna commenta: “Le scelte societarie sono state indirizzate da questioni di bilancio, in proposito le risposte vanno date dalla proprietà. Quello che dico dall’esterno, da persona che vuole bene all’Hellas, ai colori gialloblù, è che da tempo se ci sono dei giocatori buoni vengono ceduti presto, non rimangono a lungo nella squadra. Non c’è una programmazione che permetta al Verona di far un salto in più, ma le esigenze del club, evidentemente, non lo consentono. Questo dispiace".

L'intero articolo sul quotidiano in edicola.

