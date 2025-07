Fanna su Bagnoli: “È stato il nostro condottiero”

Ha detto la leggenda gialloblù, intervistato dal "Corriere di Verona": “Ci ha trasmesso l’amicizia, un legame eterno che ci unisce. Quando ci convocava per gli allenamenti, alla mattina, l’appuntamento era alle 10, l’ingresso in campo era fissato alle 10.30. Ma lui ci lasciava mezz’ora da passare insieme, nello spogliatoio, salivamo dopo. Voleva che parlassimo, che si formasse la confidenza, quel sentimento che ci tiene così vicini ancora adesso. Ed era contento quando uscivamo per pranzo, perché vedeva quel gruppo che era fatto, appunto, di amici”.