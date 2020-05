Fanna sulla ripresa: “Chi si prende la responsabilità di far giocare?”

Intervistato da Gazzetta Tv, Pierino Fanna parla della situazione del calcio e dell’eventualità che il campionato di A possa ripartire.

“Si può tentare di finire il campionato in qualche maniera, anche con dei play-off. Bisognerebbe cercare di salvare il salvabile, anche il calcio sta subendo una grande batosta. Però io come calciatore non sarei tranquillo, il rischio di contagio c’è, si giocherebbe pensando “speriamo che non tocchi a me”. È una situazione difficilissima e non so chi si prenderà la responsabilità di dare l’ok per ripartire”.