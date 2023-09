Fanna: “Verona, col Milan per provarci”

La leggenda gialloblù: "L'Hellas ha le carte in regola per salvarsi"

Ha detto: "La partita col Milan è durissima? E si deve andare là con la voglia di provarci. Questa era la mentalità del nostro Verona. Certo, il pronostico è contrario, ma l’atteggiamento conta. Non è soltanto la questione di perdere. Dipende anche, semmai, da come lo si fa. Intendo dire che è fondamentale affrontare una grandissima squadra come il Milan con determinazione, cercando la sorpresa. Dopo, si vedrà”.