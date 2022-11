Fanna: “Verona, con la Juve serve orgoglio. E niente sbagli con lo Spezia”

Piero Fanna, leggenda dell'Hellas ed ex della Juventus, ha parlato della gara di domani tra gialloblù e bianconeri, intervistato dal "Corriere di Verona" oggi in edicola.

Ha detto: "La partita? Sono trascorsi tanti anni da quando giocavo nella Juve, ma reputo che la mentalità che c’è in quell’ambiente non sia cambiata: sanno andare oltre i problemi e recuperare. Vincono anche se non si esprimono con brillantezza. Questo fa capire quanto sarà complessa questa gara per il Verona. Ritengo che, innanzitutto, ci sia da cercare di giocare una buona partita e, se dovesse esserci un’altra sconfitta, non abbattersi e guardare immediatamente in avanti”.