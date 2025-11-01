Pierino Fanna, leggenda del Verona, all'Inter dal 1985 al 1989, parla della gara dell'Hellas con i nerazzurri.
hellas1903 news Fanna: “Verona, con l’Inter non hai niente da perdere. Gioca con coraggio”
gazzanet
Fanna: “Verona, con l’Inter non hai niente da perdere. Gioca con coraggio”
La leggenda gialloblù: "Partita da disputare con la testa sgombra. L'Hellas deve uscire da questo momento"
Intervistato dal "Corriere di Verona", la bandiera gialloblù dice: "Queste sono partite che vanno giocate con la testa sgombra. Sai che non hai niente da perdere. In questo modo, dunque, puoi esprimerti con meno pressioni”.
Sull'Inter, Fanna osserva: "Mi pare che la fine del ciclo di Inzaghi sia stata assorbita. Cambiato l’allenatore, con l’arrivo di Chivu, l’impianto della squadra, il blocco che la forma, è rimasto quello. Così come il livello che esprime, anche la maniera in cui gioca”.
Poi, a proposito dell'Hellas, commenta: “Ci sarà come sempre da lottare per salvarsi. Intanto, bisogna che esca da questo momento. C’è da pensare all’Inter, a disputare una bella gara, con coraggio. Dopo vedremo il resto”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA