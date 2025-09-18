hellas1903 news Fanna: “Verona, puoi far male alla Juve”

Fanna: “Verona, puoi far male alla Juve”

L'ex gialloblù: "Bene con la Cremonese, sabato agire in contropiede"
Redazione Hellas1903

Piero Fanna, intervistato dal Corriere di Verona, parla del prossimo impegno dell'Hellas con la Juventus, sabato alle 18 al Bentegodi.

"Bisognerà essere molto bravi nell’aspettare la Juve - dice - che anche in Champions League ha dimostrato grande facilità realizzativa. Questo non significa che si debba essere rinunciatari, anzi. Occorrerà avere la prontezza per ribaltare l’azione, agire in contropiede e sfruttare gli spazi. Il Verona si presenta a questa partita dopo la bella prestazione con la Cremonese. Ho visto le immagini dell’incontro, con le molte occasioni che sono state create, questo è un bel segnale. D’altro canto, però, bisogna fare gol, e in questo la squadra ha difettato, vuoi per la bravura del portiere, vuoi per un po' di eccessiva precipitazione.

Saranno loro a dover fare la partita, a condurre il gioco. Il Verona, al tempo stesso, se saprà tenere dietro, reggere l’urto specialmente nella prima mezz’ora, potrà impensierire anche una squadra così".

