Faraoni: “Dobbiamo finire bene. L’Inter? Fortissima, ma il Verona…”

Il giocatore gialloblù: "Abbiamo dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque"

Davide Faraoni ha parlato in un'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola.

Sulla partita con l'Inter, Faraoni osserva: “Giocheremo con la squadra migliore del campionato. Lo dice la classifica e lo spiegano i numeri che hanno. Forse non si esprimerà sempre con brillantezza, ma è solida, è fortissima, ha una mentalità vincente che le è stata data dal grande lavoro che ha fatto un allenatore del livello di Conte. Concedono pochissimo e quando segnano è durissima recuperare. Ma questo Verona ha dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà chiunque".