Faraoni e Ruegg ko, infortuni non lievi per i due gialloblù. I tempi di recupero

“Hellas Verona FC comunica che Marco Davide Faraoni e Kevin Rüegg si sono sottoposti nelle scorse ore ad esami strumentali e visite specialistiche per appurare natura ed entità dei rispettivi infortuni.

Marco Davide Faraoni: lesione muscolare di primo grado del soleo del polpaccio sinistro.

Kevin Rüegg: lesione muscolo-fasciale di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra”.

Questo il comunicato dell’Hellas Verona. Per quanto riguarda i tempi di recupero si ipotizza che per Faraoni siano necessarie due settimane, Ruegg invece dovrà stare fuori per circa un mese.