Faraoni okay, con lo Spezia ci sarà

Lieve contusione per il capitano del Verona, recupererà per la partita di domenica

Fugate le preoccupazioni per Davide Faraoni.

Il capitano del Verona, uscito nel secondo tempo della partita con il Genoa per un problema fisico, si sta già riprendendo al meglio.

Faraoni la smaltirà del tutto a breve e la sua presenza in campo domenica con lo Spezia non appare in dubbio.