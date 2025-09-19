hellas1903 news Faraoni: “Quanto era forte il Verona di Tudor”

gazzanet

Faraoni: “Quanto era forte il Verona di Tudor”

Faraoni: “Quanto era forte il Verona di Tudor” - immagine 1
L'ex gialloblù sul tecnico della Juve: "Con lui sapevamo di poter fare sempre gol"
Redazione Hellas1903

Davide Faraoni, ex gialloblù, al Verona da gennaio del 2019 fino a giugno scorso (ad eccezione di una parentesi in prestito alla Fiorentina, nel 2024), ha parlato a "Tuttosport" di Igor Tudor, tecnico della Juventus che ha avuto all'Hellas.

Ha detto Faraoni a proposito dell'allenatore dei bianconeri, prossimi avversari del Verona: "Non lo conoscevamo da primo allenatore, ma si è rivelato l’uomo più importante di quell’anno. Abbiamo dato continuità al gioco di Juric, avevamo una squadra forte. Lui è stato molto intelligente e maturo, ci ha dato più tranquillità nel gioco. Lasciava tanta libertà ai 3 davanti, così sono esplosi Caprari, Barak e Simeone: era uno dei tridenti più prolifici d’Europa. Ogni volta che salivamo con la palla eravamo pericolosi. Sapevamo che il gol potevamo farlo sempre, come la Juve attuale"

Leggi anche
Centrocampo, si scalda Akpa-Akpro
Verona, al Bentegodi torna Tudor: la partita dell’ex

© RIPRODUZIONE RISERVATA