Davide Faraoni, ex gialloblù, al Verona da gennaio del 2019 fino a giugno scorso (ad eccezione di una parentesi in prestito alla Fiorentina, nel 2024), ha parlato a "Tuttosport" di Igor Tudor, tecnico della Juventus che ha avuto all'Hellas.
Faraoni: “Quanto era forte il Verona di Tudor”
L'ex gialloblù sul tecnico della Juve: "Con lui sapevamo di poter fare sempre gol"
Ha detto Faraoni a proposito dell'allenatore dei bianconeri, prossimi avversari del Verona: "Non lo conoscevamo da primo allenatore, ma si è rivelato l’uomo più importante di quell’anno. Abbiamo dato continuità al gioco di Juric, avevamo una squadra forte. Lui è stato molto intelligente e maturo, ci ha dato più tranquillità nel gioco. Lasciava tanta libertà ai 3 davanti, così sono esplosi Caprari, Barak e Simeone: era uno dei tridenti più prolifici d’Europa. Ogni volta che salivamo con la palla eravamo pericolosi. Sapevamo che il gol potevamo farlo sempre, come la Juve attuale"
