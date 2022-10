Faraoni rinnova, al Verona fino al 2025: “Felice. E sono pronto per tornare”

“Sono felice di aver prolungato il mio contratto con l’Hellas Verona. Ringrazio il Presidente e il Direttore sportivo per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. Sono a Verona da 4 anni e apprezzo tutto di questa città e di questa società. È un onore poter continuare a difendere questa maglia ogni qual volta che sono chiamato in causa. Sono arrivato a Verona in un momento delicato della mia carriera, ma questa piazza e questi tifosi mi hanno restituito la gioia di tornare ad essere un giocatore importante.

A livello personale è stato un inizio di stagione difficile a causa dell’infortunio, ma ora sono pronto a tornare a disposizione del mister e della squadra. Tutti insieme stiamo lavorando al massimo a Peschiera, per riprendere il percorso che ci deve portare a raggiungere l’obiettivo salvezza. Raggiungerla per il quarto anno consecutivo e poter festeggiare insieme ai nostri tifosi, sarebbe fantastico”.

Arrivato a Verona nel gennaio 2019, Faraoni ha contribuito con 16 gol e 20 assist prima alla promozione dei gialloblù in Serie A - stagione 2018/19 - ed in seguito al mantenimento della categoria per tre stagioni consecutive, dall'annata 2019/20 ad oggi. Per l'esterno romano sono 131 le presenze totali collezionate finora con l'Hellas, nelle quali per 46 volte ha indossato la fascia da capitano.