Faraoni: “Udinese squadra fisica, un ottimo punto. Siamo cresciuti molto”

Marco Davide Faraoni ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita sul campo dell’Udinese. Queste le parole del laterale gialloblù:

“Oggi non era facile, sapevamo che l’Udinese ha molta fisicità, e oggi portare un punto a casa vuol dire tanto. Penso che sia un punto importante, siamo contenti di ciò che abbiamo fatto e dobbiamo rimanere sul pezzo. Siamo cresciuti molto rispetto a inizio anno, non ci conosceva nessuno e non ci credeva nessuno a questo Verona. Loro erano messi bene in campo, oggi era difficile e anche il mister era un po’ preoccupato, ma per fortuna è andata bene. Caviglia? Tutto bene. Ci dobbiamo preoccupare per la quota salvezza, dobbiamo cercare di raggiungerla il prima possibile. Quest’anno in Serie A nessuno molla, noi ne siamo consapevoli”.