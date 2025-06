Ferrari: “Verona, Zanetti merita di restare”

Ha detto Ferrari al "Corriere di Verona": "Zanetti? Ha colto la salvezza, e già questo basta e avanza per comprendere la bontà del lavoro svolto. Merito da riconoscere a lui, merito da ascrivere anche alla coerenza che c’è stata nel tenerlo nel pieno di un periodo molto difficile in cui, con la pressione e la classifica che rischiava di farsi dura, la sua posizione è stata rafforzata e difesa: raro, rarissimo. Il mio parere è che questa sia la via che l’Hellas debba percorrere, con idee chiare, con la convinzione sulle scelte fatte. Dopo, attenti, perché c’è un fattore che è decisivo, e si chiama budget. Quale sarà quello che Sogliano potrà avere per allestire la rosa? La domanda rimane questa".