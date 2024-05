FestA a Salerno, il Verona è salvo! Suslov e Folorunsho a segno, è la fine di un incubo

1-2, gli autori dei gol assieme a Lazovic spingono l'Hellas alla vittoria, a 37 punti è salvezza matematica

È fatta! Il Verona è salvo e può festeggiare dopo un'annata di travagli nella quale Marco Baroni ha saputo tenere la barra dritta nella tempesta. Una salvezza che ha del miracoloso dopo la rivoluzione di gennaio, una salvezza figlia della determinazione del suo allenatore e di un gruppo di ragazzi che hanno saputo credergli, lasciando fuori dal gruppo squadra le vicende societarie per stringersi, assieme ai tifosi, verso un obbiettivo che si è fatto via via più concreto, centrando quasi sempre le partite da non sbagliare, risollevandosi prontamente dopo le cadute come quella di domenica scorsa col Torino, per percorrere l'ultimo miglio nel migliore dei modi in terra campana e uscire con merito da un incubo, dopo quello ancora maggiore della scorsa stagione.

A Salerno va in campo la squadra dei reduci di gennaio più Noslin e i gialloblù vincono dominando fin dall'inizio, passando con Suslov al 22', raddoppiando con Folorunsho al terzo di recupero del primo tempo, per poi controllare una Salernitana fischiata, che nella ripresa cerca di estrarre un po' di orgoglio riuscendo a piazzare l'1-2 con Maggiore al 90', così c'è anche spazio per l'immancabile sofferenza.

FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia; Kastanos, Tchaouna; Weissmann

A disposizione: Costil, Salvati, Pasalidis, Pellegrino, Maggiore, Sfait, Fusco, Manolas, Vignato, Boncori, Candreva, Legowski

Allenatore: Stefano Colantuono

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Mitrovic, Swiderski, Centonze, Dani Silva, Vinagre, Magnani, Charlys, Ajayi, Corradi, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi), 326 i tifosi gialloblù, 12 mila i presenti all'Arechi

PRIMO TEMPO, ASSEDIO VERONA, A SEGNO SUSLOV E FOLORUNSHO

Parte deciso il Verona, con la Salernitana distratta in difesa. Noslin dopo due minuti prova un diagonale, Suslov è libero al 5' ma il tiro è fermato da Fazio. Fiorillo, rientrato tra i pali, non sembra sicurissimo, Sambia al 15' abbatte Suslov dopo un buco del suo portiere e viene ammonito. I granata barcollano, Suslov semina il panico dopo una punizione dai 25 metri parata da Fiorillo. Il dominio gialloblù è totale.

VANTAGGIO VERONA, SUSLOV FA 1-0. Dopo un tiro fuori di Noslin è Tomas Suslov a portare in vantaggio l'Hellas al 22'. Un gol nell'aria fin dal primo minuto. Altra palla persa dalla Salernitana con Suslov che la recupera, scambia con Noslin e supera Fiorillo con un potente sinistro.

Non si ferma l'Hellas che vuole mettere al sicuro il risultato che vuol dire salvezza matematica. Ci sono falli duri da ambo le parti, Serdar rischia il giallo, il ritmo gialloblù cala un po', ma la Salernitana non riesce a imbastire un'azione pericolosa soffocata dal pressing del Verona. Folorunsho parte e calcia, Pierozzi mura e salva la porta al 32'.

La Salernitana prova a imbastire una reazione ma gli mancano uomini e idee. Al 41' arriva il quinto corner per un Hellas in pieno controllo, poi nemmeno il sesto calcio dalla bandierina produce gli effetti sperati. Ci sono 4 minuti di recupero per le molte interruzioni. Al 46' è la Salernitana a conquistare il primo calcio d'angolo. Al 47' Folorunsho entra in area ma si fa parare il tiro coi piedi da Fiorillo.

0-2 VERONA! Pesantissimo il raddoppio allo scadere del recupero. Sambia e Kastanos la combinano grossa, Noslin ruba palla e mette in mezzo per Folorunsho che tutto solo piazza il secondo gol. I 326 della curva del Verona esultano con la squadra, la Salernitana esce dal campo subissata dai fischi dei suoi. I gialloblù vanno negli spogliatoi in Paradiso.

SECONDO TEMPO, IL VERONA CONTROLLA, MAGGIORE SEGNA NEL FINALE, POI ESPOLDE LA GIOIA

Colantuono non ci sta e manda in campo Candreva e Maggiore non ancora al meglio della condizione, fuori Pirola e Coulibaly.

NOSLIN SBAGLIA. L'attaccante al 48' servito da Suslov si trova libero in area con lo specchio spalancato ma calcia fuori col destro. Ancora, al 55' Noslin ha la palla dello 0-3 ma di testa manda centralmente e Fiorillo para.

Al 56' Duda viene ammonito (non ci sarà con l'Inter). La Salernitana cerca di dare segnali, ci prova senza però trovare sbocchi. L'Hellas attende per colpire nuovamente. Baroni è teso, dà indicazioni a Folorunsho e strilla ai suoi.

Da un angolo di Candreva si crea un pericolo, Coppola sbroglia al 66', i granata spingono, Pierozzi manda però alle stelle. Magnani sostituisce Cabal al 67'. L'Hellas addormenta il gioco, Colantuono manda in campo Manolas per Fazio al 72'. Tchaouna e Serdar litigano, Di Bello li ammonisce. Coppola resta a terra, Di Bello fa segno che recupererà.

PALO DI FOLORUNSHO. Il centrocampista, prima di essere sostituito da Swiderski, piazza una stoccata all'81' che centra il palo interno.

MAGGIORE ACCORCIA. Su corner di Candreva al 90' calcia forte Pierozzi prendendo il palo, sulla ribattuta è veloce Maggiore a insaccare col destro, così l'Hellas si "regala" 4 minuti di suspance. L'Hellas spezzetta il gioco, la Salernitana non può più nulla.

Parte la festa, che alcuni calciatori avversari cercano di rovinare, ma Baroni e suoi ragazzi liberano la gioia sotto la curva dei loro tifosi. L'impresa di questo allenatore resterà come una di quelle più difficili da raggiungere.

SALERNITANA-VERONA 1-2

Reti: 22' Suslov, 45'+3' Folorunsho, 90' Maggiore

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio (dal 71' Manolas), Pirola (dal 46' Candreva); Zanoli, Coulibaly (dal 46' Maggiore), Basic, Sambia; Kastanos (dall'83' Vignato), Tchaouna; Weissmann (dal 76' Fusco)

A disposizione: Costil, Salvati, Pasalidis, Pellegrino, Sfait, Boncori, Legowski

Allenatore: Stefano Colantuono

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal (dal 68' Magnani); Duda, Serdar; Suslov (dall'81' Dani Silva), Folorunsho (dall'81' Swiderski), Lazovic (dal 90' Vinagre); Noslin

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Mitrovic, Centonze, Charlys, Ajayi, Corradi, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)

Assistenti: Mauro Galetto (Sez. AIA di Rovigo), Marco Scatragli (Sez. AIA di Arezzo)

NOTE. Ammoniti: 14' Sambia, 56' Duda, 71' Basic, 72' Serdar, 72' Tchaouna