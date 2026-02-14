hellas1903 news Fiorentina corsara a Como, 1-2 e aggancio al Lecce a 21 punti

gazzanet

Fiorentina corsara a Como, 1-2 e aggancio al Lecce a 21 punti

Fiorentina corsara a Como, 1-2 e aggancio al Lecce a 21 punti - immagine 1
Gara sul filo fino alla fine, vittoria che rilancia la Viola
Redazione Hellas1903

Con un gol di Fagioli e uno di Kean su rigore la Fiorentina espugna il Sinigaglia. Il Como accorcia grazie ad un'autorete di Parisi al 77' ma non riesce ad agguantare il pareggio, con Morata espulso all'89'.

La squadra di Vanoli si porta così a 21 punti punti in classifica staccando Verona e Pisa a 15 e raggiungendo il Lecce.

Leggi anche
Cuesta: “Col Verona sarà una gara difficile, dobbiamo essere lucidi ed equilibrati”
Tifosi Verona, pronte le maschere, in 1200 al Tardini per la trasferta di Carnevale

© RIPRODUZIONE RISERVATA