Con un gol di Fagioli e uno di Kean su rigore la Fiorentina espugna il Sinigaglia. Il Como accorcia grazie ad un'autorete di Parisi al 77' ma non riesce ad agguantare il pareggio, con Morata espulso all'89'.
hellas1903 news Fiorentina corsara a Como, 1-2 e aggancio al Lecce a 21 punti
gazzanet
Fiorentina corsara a Como, 1-2 e aggancio al Lecce a 21 punti
Gara sul filo fino alla fine, vittoria che rilancia la Viola
La squadra di Vanoli si porta così a 21 punti punti in classifica staccando Verona e Pisa a 15 e raggiungendo il Lecce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA