hellas1903 news Fiorentina, la probabile formazione per la gara con il Verona

gazzanet

Fiorentina, la probabile formazione per la gara con il Verona

Fiorentina, la probabile formazione per la gara con il Verona - immagine 1
Diramata la lista dei convocati, spuntano assenze importanti per la formazione viola
Redazione Hellas1903

Vanoli dovrà fare a meno di quattro uomini chiave. Non risultano fra i convocati Dodò, Mandragora, Parisi, Solomon e l'under-21 Fortini, tutti alle prese con i rispettivi infortuni.

Di seguito il probabile undici titolare con cui  la Fiorentina scenderà in campo alle 18:00 per la gara di domani:

(4-3-3):

De Gea;

Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens;

Brescianini, Fagioli, Ndour,

Harrison, Kean, Gudmundsson.

Per l'attacco resta vivo il ballottaggio Kean/Piccoli. Il numero 20 della Fiorentina, impegnato martedì con la nazionale, potrebbe essere preservato dal primo minuto in vista della gara con il Crystal Palace in programma il 9 aprile.

La lista dei convocati viola per la partita contro il Verona:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BONANNO Piergiorgio

3) BRASCHI Riccardo

4) BRESCIANINI Marco

5) CHRISTENSEN Oliver (P)

6) COMUZZO Pietro

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) DELI Lapo

9) FABBIAN Giovanni

10) FAGIOLI Nicolò

11) FAZZINI Jacopo

12) GOSENS Robin Everardus

13) GUDMUNDSSON Albert

14) HARRISON Jack Davi

15) KEAN Moise Bioty

16) KOŠPO Eman

17) KOUADIO Eddy Nda Konan

18) LEZZERINI Luca (P)

19) NDOUR Cher

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) RUGANI Daniele

24) SADOTTI Edoardo

Leggi anche
Verona, i convocati per la partita con la Fiorentina
Sammarco: “Con la Fiorentina vogliamo vincere, non vogliamo chiudere da ultimi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA