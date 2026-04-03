Vanoli dovrà fare a meno di quattro uomini chiave. Non risultano fra i convocati Dodò, Mandragora, Parisi, Solomon e l'under-21 Fortini, tutti alle prese con i rispettivi infortuni.
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Fiorentina, la probabile formazione per la gara con il Verona
Di seguito il probabile undici titolare con cui la Fiorentina scenderà in campo alle 18:00 per la gara di domani:
(4-3-3):
De Gea;
Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens;
Brescianini, Fagioli, Ndour,
Harrison, Kean, Gudmundsson.
Per l'attacco resta vivo il ballottaggio Kean/Piccoli. Il numero 20 della Fiorentina, impegnato martedì con la nazionale, potrebbe essere preservato dal primo minuto in vista della gara con il Crystal Palace in programma il 9 aprile.
La lista dei convocati viola per la partita contro il Verona:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BONANNO Piergiorgio
3) BRASCHI Riccardo
4) BRESCIANINI Marco
5) CHRISTENSEN Oliver (P)
6) COMUZZO Pietro
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) DELI Lapo
9) FABBIAN Giovanni
10) FAGIOLI Nicolò
11) FAZZINI Jacopo
12) GOSENS Robin Everardus
13) GUDMUNDSSON Albert
14) HARRISON Jack Davi
15) KEAN Moise Bioty
16) KOŠPO Eman
17) KOUADIO Eddy Nda Konan
18) LEZZERINI Luca (P)
19) NDOUR Cher
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) RUGANI Daniele
24) SADOTTI Edoardo
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