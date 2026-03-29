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Fiorentina, parla Gosens: “Saremo prontissimi per il Verona”

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Il giocatore viola: "Vincere vorrebbe dire fare un passo avanti verso la salvezza. Abbiamo fiducia"
Redazione Hellas1903

Robin Gosens, giocatore della Fiorentina, ha parlato al canale ufficiale del club viola.

Ha detto: "A Verona sarà una partita fondamentale contro una concorrente diretta: vincere lì vorrebbe dire fare un passo in avanti verso la salvezza. Sono certo che arriveremo prontissimi alla partita, abbiamo lavorato bene in settimana".

Poi: "Le ultime gare ci sono servite molto a livello di fiducia. La testa è importante e ottenere risultati positivi ci dà forza in campo. Abbiamo ritrovato leggerezza però occhio: non siamo ancora fuori dalla zona pericolosa. C'è da lottare fino alla fine".

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