Robin Gosens, giocatore della Fiorentina, ha parlato al canale ufficiale del club viola.
hellas1903 news Fiorentina, parla Gosens: “Saremo prontissimi per il Verona”
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Fiorentina, parla Gosens: “Saremo prontissimi per il Verona”
Il giocatore viola: "Vincere vorrebbe dire fare un passo avanti verso la salvezza. Abbiamo fiducia"
Ha detto: "A Verona sarà una partita fondamentale contro una concorrente diretta: vincere lì vorrebbe dire fare un passo in avanti verso la salvezza. Sono certo che arriveremo prontissimi alla partita, abbiamo lavorato bene in settimana".
Poi: "Le ultime gare ci sono servite molto a livello di fiducia. La testa è importante e ottenere risultati positivi ci dà forza in campo. Abbiamo ritrovato leggerezza però occhio: non siamo ancora fuori dalla zona pericolosa. C'è da lottare fino alla fine".
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