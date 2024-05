Fiorentina, Sottil ko: salta il Verona

L'attaccante si è infortunato nella gara con il Bruges: stagione finita per lui

La Fiorentina perde Riccardo Sottil fino all fine della stagione, a cominciare dalla gara di domenica con il Verona.

L'attaccante, in gol nella partita vinta per 3-2 il Bruges, ha dovuto uscire per un infortunio alla clavicola sinistra.