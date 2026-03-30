La Fiorentina attende aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Dodo. Il terzino brasiliano si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del problema accusato nell’allenamento di sabato, con il sospetto di un guaio muscolare alla coscia destra, in particolare nella zona dei flessori.
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Fiorentina, stop per Dodo, il brasiliano salta la sfida col Verona
Esami medici per l'esterno alle prese con un guaio alla coscia destra. Anche Mandragora in dubbio
I tempi sono strettissimi e la sua presenza contro il Verona, nella gara di sabato al Bentegodi, è in forte dubbio. Vanoli ha già iniziato a valutare possibili alternative per coprire la fascia destra.
Tra le ipotesi c’è l’impiego del giovane Niccolò Fortini, oppure l’adattamento di un esterno più offensivo in posizione arretrata, come Jack Harrison o Fabiano Parisi.
In casa viola resta da valutare anche la situazione di Rolando Mandragora, che nei giorni scorsi ha lavorato a parte a causa di un fastidio al polpaccio.
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