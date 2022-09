Fiorentina-Verona 2-0, migliore in campo Montipò: è un Hellas preoccupante

Una squadra arrendevole perde al Franchi. Male molti "titolari", Cioffi deve correre ai ripari

Andrea Spiazzi

Il primo tempo di Fiorentina-Verona poteva chiudersi tranquillamente 3-0 se Montipò non avesse salvato la porta in più occasioni, parando anche un rigore a Biraghi. Un portiere lasciato solo dal resto della squadra, lenta, imprecisa e improduttiva al limite del ridicolo, che nei primi 45 subisce un solo gol. Cioffi capisce di aver sbagliato uomini e nella ripresa toglie i più in difficoltà, osservando una squadra diversa, mai però capace di cambiare il passo e di sorprendere gli avversari se non con una giocata di Verdi al suo debutto.

Il bilancio è pesantemente negativo non per la sconfitta in sé ma perché il Verona è parso una squadra con vari elementi irriconoscibili, smunti, completamente fuori ritmo e fuori contesto. La combattività ha lasciato il posto all'arrendevolezza. Terracciano ha potuto stare tranquillo, salvando solo su Kallon nel finale.

FORMAZIONI

Novità nel Verona con Hrustic dal primo minuto dietro a Lasagna ed Henry. Ancora assente Faraoni, Depaoli prende il posto di Terracciano. Lazovic torna a sinistra mentre dietro ritorna Gunter con Hien e Coppola.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Barak; Sottil, Kouame, Ikonè

A disposizione: Cerofolini, Bonaventura, Jovic, Saponara, Mendonca, Maleh, Terzic, Gonzalez, Zurkowski, Duncan, Favasuli, Bianco, Krastev - Allenatore: Vincenzo Italiano

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Coppola; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Hrustic, Lasagna; Henry

A disposizione: Chiesa, Berardi, Doig, Veloso, Verdi, Ceccherini, Hongla, Djuric, Piccoli, Terracciano, Dawidowicz, Kallon, Cabal, Cortinovis - Allenatore: Gabriele Cioffi

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

Sole, 24 gradi, 30 mila persone al Franchi.

PRIMO TEMPO, FIORENTINA-MONTIPO’ 1-0. IN SCENA IL PEGGIOR VERONA

Il Verona trova spazi in avanti e ci prova. Lasagna al minuto 8 ha in area una buona occasione ma calcia malissimo col destro.

Mandragora, lasciato avvicinarsi all’area, sfiora il palo al 10’ con un potente rasoterra dal limite.

Il Verona concede, rischiando, alla Fiorentina di avvicinarsi pericolosamente all’area.

IKONE, 1-0

La squadra viola passa con facilità al 13’ quando Ikoné in azione personale da destra si accentra, supera Coppola entra in area e calcia sul primo palo non dando scampo a Montipò.

L’Hellas va in difficoltà, è in ritardo nell’uno contro uno, è impreciso. Ilic pare che dorma.

MONTIPO’ SALVA. Al 21’ Venuti si trova liberissimo, servito da Ikoné, a destra, Montipò salva in corner e lo rifà sull’angolo conseguente. Gunter buca su Kouamè, salva Montipò.

MONTIPO’ PARA TUTTO, ANCHE IL RIGORE A BIRAGHI

La Fiorentina ha al 26’ la ghiotta occasione del 2-0, che sarebbe meritato, quando Coppola commette fallo su Kouamè trattenendolo per un braccio. E’ rigore, che però Biraghi calcia piuttosto centralmente, Montipò si piega alla sua sinistra, para e recupera il pallone.

Poco dopo Henry segna ma in fuorigioco.

Venuti calcia, Montipò para ancora, è un tiro al bersaglio. Da corner il portiere gialloblù fa quindi la parata più difficile su Quarta, che di testa angola trovando il riflesso felino del portiere che da solo tiene in piedi una squadra più molla e arrendevole che mai. Amrabat ed Henry finiscono sul taccuino di Rapuano, arbitro dal cartellino facile.

L’inconsistenza e la lentezza dei gialloblù è imbarazzante. Lazovic passeggia, è irritante, Tameze lo imita, Henry ci mette una vita a girarsi, Lasagna sparacchia a caso, Hrustic c’è ma non si vede se non per qualche discreta interdizione. La Fiorentina, per buona sorte del Verona, rallenta e il primo tempo finisce 1-0 dopo che Ikoné sbaglia un facile pallone in area e che Rapuano grazia Mandragora e Amrabat, già ammoniti, autori di due falli molto al limite. Lasagna di testa nel recupero colpisce Henry…

SECONDO TEMPO, COI CAMBI IL VERONA VA MEGLIO MA NON BASTA

Dawidowicz sostituisce Coppola, in evidente difficoltà nel primo tempo. Hien prende un giallo dopo un minuto per uno sciocco fallo a centrocampo su Sottil.

Lazovic crossa un pallone lento, il Verona prova a farsi avanti pur con un ritmo sempre lento.

Amrabat deve uscire, dentro Bonaventura al 51’.

L’Hellas continua a lasciar spazio ai tiratori, Montipò si supera su Bonaventura al 52’.

ENTRANO KALLON E VELOSO. Cioffi toglie Tameze e Lasagna per Veloso e Kallon al 55’.

Ilic fa una buona giocata che costa il giallo a Bonaventura al 58’.

VERDI ALL’ESORDIO. Verdi debutta in gialloblù al 60’, sostituendo Hrustic. Laziovic servito da Gunter è in fuorigioco e in ogni caso calcia altissimo al 61’.

L’Hellas alza il baricentro mentre Italiano toglie Ikoné e Sottil e manda dentro Gonzalez e Saponara.

La Fiorentina sembra stanca, Hien si lancia in qualche sortita in avanti oltre a fare buona guardia dietro.

Djuric sostituisce Henry al 70’, Cioffi le prova tutte, ma non c’è il cambio di ritmo necessario. Gunter abbatte platealmente Kouamè, Rapuano estrae il giallo, la Fiorentina invoca il rosso e l’arbitro espelle un uomo della panchina viola.

Kuouamé esce, entra Cabral al 79’. Entra anche Duncan per Barak. La gara è spezzettata, la squadra di Italiano riesce a far scorrere minuti preziosi.

TERRACCIANO SALVA. Verdi inventa un bellissimo filtrante per Kallon all’82’. Lo scatto è giusto ma sul tiro irrompe Terracciano in uscita e la Fiorentina si salva in corner.

Djuric sfiora di testa ma la palla esce . Ranieri si butta a terra per perdere tempo.

Ci si aspetta un forcing gialloblù che non c’è, così al 90’ Mandragora trova una voragine e mette l’assist, Gonzalez brucia Dawidowicz e segna il 2-0 che chiude i conti.

Il Verona si lecca le ferite cercando se stessa, a Cioffi ora il compito di costruire un nuovo Hellas. Tutte sotto corrono, è il tempo delle scelte drastiche, dopo la sosta arriva l'Udinese.