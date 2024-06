Il Napoli ha trovato l'accordo per il rinnovo di Michael Folorunsho, attualmente impegnato a Euro 2024. Il centrocampista che ha giocato nel Verona in prestito secco nella scorsa stagione, è stato confermato nella rosa dopo averlo blindato. Pronto un contratto fino al 2029 per il classe 1998. A riportarlo è Sky.