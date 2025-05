Fontana: “Verona, la salvezza è sempre una grande impresa”

Ha detto: "Che finale di stagione è stato? Elettrizzante. Ci siamo accorti presto che da altri campi non sarebbero arrivati risultati che fossero d’aiuto. Il secondo tempo è stato in apnea. Era chiaro che dipendeva tutto da noi. A perdere saremmo andati allo spareggio, eventualità da scongiurare. La preoccupazione è svanita solo alla fine, anche se al gol di Bradaric ho tirato un sospiro di sollievo. L’Empoli stava premendo e aver segnato quella rete, tra l’altro di buonissima fattura, ci ha dato respiro in un momento cruciale. E dopo il Verona si è difeso con attenzione, rischiando poco. Salvarsi per l’Hellas non è mai scontato. Lo dice la storia del Verona. Il club, in questi anni, ha dovuto lavorare con budget contenuti, con gli occhi fissi sul bilancio. Restare in Serie A è sempre una grande impresa".