Foschi: “Sogliano è il numero 1, Zanetti resti: Verona, avanti così”

Ha detto al "Corriere di Verona": "Sean Sogliano è il direttore sportivo numero 1 in Italia, Paolo Zanetti è nato per fare l’allenatore: Verona, avanti così. C’è una nuova proprietà che vuole lavorare bene e che ha gli uomini giusti per farlo – le sue parole. Sogliano, allora: è tornato al Verona tre anni fa, ha tirato fuori la squadra da situazioni tremende, quando pareva che ogni cosa fosse compromessa. Ha comprato e ceduto bene in sede di mercato. L’Hellas si era ritrovato in grossa crisi economica e l’ha risollevato, unendo il risultato sportivo a quello di bilancio. Cosa gli si può chiedere di più? È l’autentica garanzia del Verona”.