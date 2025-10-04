Gagliardini: “C’è tutto per raggiungere la salvezza, troveremo l’equilibrio giusto”

"Per me è stata una partita approcciata bene, abbiamo creato nel primo tempo, una partita simile a quelle fatte negli ultimi tempi, purtroppo non raccogliamo quello che creiamo. Ora dobbiamo rimanere uniti, senza perdere la testa, la qualità c'è gli episodi non ci stanno girando a favore. Manca qualcosa, c'è da lavorare sui dettagli, la cattiveria per non prendere gol e per fare gol. Sono fiducioso che prima o poi raccoglieremo.

Sono riuscito a recuperare dall'infortunio e sono contento, è stato un bello spavento e sono contento si sia risolta in breve tempo. Per la partita, è questione anche di momenti. Per esempio capire che quando stiamo attaccando tanto, stiamo anche spendendo, serve quindi equilibrio, capire quando si può spendere un fallo. Siamo un gruppo giovane, molti sono alla prima esperienza a questo livello. Sono sicuro che troveremo l'equilibrio giusto. Penso ci sia tutto per fare bene e raggiungere l'obiettivo della salvezza".