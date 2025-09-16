Il Verona ha diramato una nota sulla situazione di Roberto Gagliardini.
hellas1903 news Gagliardini, la situazione
Nuovi esami e visita specialistica nei prossimi giorni per il centrocampista
Questo il contenuto: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Roberto Gagliardini, durante il match giocato ieri sera contro la Cremonese, in un contrasto di gioco ha subito una lussazione alla spalla destra. La lussazione è stata subito ridotta all’Ospedale di Borgo Trento.
Il centrocampista gialloblù sarà sottoposto a indagini diagnostiche e a visita specialistica nei prossimi giorni.
I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".
