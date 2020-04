Galliani: “Il calcio non è solo divertimento, conta per l’economia italiana”

“Qui decide la comunità scientifica, inutile fare previsioni. Speriamo che la data del 4 maggio, sulla ripresa degli allenamenti, possa essere confermata. Ad emergenza conclusa, bisognerà affrontare la crisi economica susseguente, l’Italia purtroppo è sempre ultima nelle classifiche. Lo sport può essere un volano per l’estate ed il turismo. Sul calcio dico una cosa di cui non si parla mai, sulle plusvalenze le società pagano il 4% dell’Irap; il sistema calcistico del resto contribuisce al funzionamento dello stato, essendo una delle principali aziende. Non funge esclusivamente dal punto di vista ludico“.

Così Adriano Galliani, a lungo amministratore delegato del Milan, ora a capo del Monza di proprietà di Silvio Berlusconi, in un intervento a Radio Deejay.