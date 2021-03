Gasperini: “Il Verona è una delle realtà migliori, sarà una bella battaglia”

Il mister: "La crescita dell'Hellas riguarda sia i giocatori sia il gioco"

Queste le parole dell'allenatore dell'Atalanta: "Il campionato italiano è molto competitivo. Il risultato è difficile da ottenere, il Verona è una delle realtà migliori. La crescita dimostrata è notevole sia in termini di giocatori che in termini di gioco. Ci aspetta una partita non facile, tutta da giocare. C'è un po' di rammarico per l'eliminazione dalla Champions, ma ne usciamo con esperienza. Abbiamo fatto degli errori e siamo stati sfortunati. Domani la giocheremo come una sfida ad eliminazione, cerchiamo di restare dentro il più possibile. Ce la giochiamo come nel mio spirito e in quello di Juric. Non ci regaleremo nulla, sarà una bella battaglia.".